Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, s-a întâlnit, la New York, cu preşedintele Confederaţiei Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, pentru a discuta despre extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe, în 2030.

Preşedinţii federaţiilor din Argentina, Uruguay și Paraguay au fost prezenţi, la rândul lor, la reuniune. Aceasta este prima dată când liderii CONMEBOL îi prezintă direct lui Infantino această propunere, care a fost lansată, în premieră, în luna martie, de către un delegat din Uruguay, în timpul unei reuniuni online a Consiliului FIFA.

"Credem într-o Cupă Mondială istorică în 2030", a scris Dominguez pe Instagram, distribuind o fotografie cu Infantino şi alţi oficiali sud-americani de rang înalt. Ziarul La Nacion a precizat că Infantino a fost cel care a organizat această întâlnire şi că susţine planul oficialilor din America de Sud.

FIFA a mărit deja, de la 32 la 48, numărul participantelor la Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada.

Mondialul din 2030, răspândit pe trei continente

Dacă Federaţia Internaţională de Fotbal aprobă propunerea pentru o nouă extindere, aceasta ar crea un turneu cu 128 de meciuri, dublu faţă de numărul de 64 de meciuri care s-au jucat din 1998 şi până în 2022 la turneele finale.

Cupa Mondială din 2030 va avea şase naţiuni gazdă, răspândite pe trei continente. Turneul va fi organizat în comun de Maroc, Portugalia şi Spania, potrivit Agerpres. Totuși, pentru a marca centenarul primei Cupei Mondiale, FIFA a decis să organizeze un meci în Uruguay, ţara gazdă a ediţiei inaugurale, în 1930, în timp ce Argentina şi Paraguay vor găzdui, la rândul lor, câte o partidă.

O eventuală mărire a numărului de echipe, la Mondiale, de la 48 la 64, ar avantaja enorm și naționala României. Tricolorii au fost la ultimul turneu final, în 1998, pe când sărbătoarea fotbalului mondial avea 24 de echipe participante.

