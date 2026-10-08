România a pierdut „colacul de salvare“, care ar fi fost ruta barajelor spre Euro 2028, din cauza rezultatelor catastrofale din Nations League. Și, totuși, putem salva ceva, după această campanie dezolantă.

În acest moment, după patru înfrângeri în patru meciuri, ultimul loc scrie pe noi în grupa din care facem parte în Liga Națiunilor. Inclusiv dacă am câștiga ultimele două jocuri, cu Polonia acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie), șansele noastre de a evita locul 4 din 4 sunt minime. Și, în orice caz, nu depind doar de noi, ci și de jocul rezultatelor.

Vestea bună e că, dacă am rămâne pe ultimul loc, putem evita retrogradarea în C. Iar asta pentru că, începând din această ediție, regulamentul UEFA pentru Nations League s-a schimbat.

Analiștii au dat verdictul: vom câștiga „barajul supraviețuirii“

După terminarea meciurilor din faza grupelor, urmează sferturile Nations League – pentru echipele din Liga A -, dar și barajele de menținere / promovare pentru ligile A, B și C.

În anii trecuți, ultimele clasate din aceste divizii retrogradau direct. Acum însă, după schimbarea regulamentului, echipele care se clasează pe 4 din 4, mai au o șansă. Pentru că vor întâlni formațiile de pe locurile secunde în grupele lor dintr-o divizie inferioară. În cazul României, care e în Liga B, barajul va fi cu o națională de pe locul 2 în Liga C.

La cum arată, în acest moment, ierarhiile din eșalonul al treilea, adversara noastră s-ar alege dintre aceste echipe: Belarus, Cipru, Estonia și Feroe.

Văzând acest tablou, care prinde contur pentru ligile B și C, analiștii de la Football Meets Data au dat verdictul: România va câștiga barajul din Nations League și își va păstra locul în Liga B și pentru următoarea ediție a competiției.

De amintit că acest „baraj al supraviețuirii“ pentru noi se va juca pe 25-27 martie (tur) și pe 28-30 martie (retur).