Performanța de la EURO 2024 și cea din Nations League ne-a făcut să credem că prima reprezentativă poate să obțină și accederea la Campionatul Mondial, care se va organiza în 2026 în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Grupa H, cu Bosnia, Austria, Cipru și San Marino, a părut accesibilă încă dinaintea primei confruntări, dar iată că eșecul din prima rundă (0-1 vs. Bosnia și Herțegovina) încă bântuie asemenea unei fantome care nu dă pace.



Valeriu Iftime, fără inhibiții după Cipru - România: ”Ne trebuie nouă Mondial? Stai acasă, învață fotbal! Vrei, nu vrei, dăm în Lucescu acum”



După remiza 2-2 cu Cipru de la Nicosia, de pe ”GSP Stadium”, naționala rămâne cu șanse firave de a se califica la turneul final prin preliminariile CM 2026.



Valeriu Iftime, patron la FC Botoșani, nu mai crede într-o eventuală calificare la Mondial. Afaceristul susține că Mircea Lucescu este depășit de situație și că tricolorii au evoluat extrem de modest.



”Ca orice om care are o patimă cu fotbalul ăsta... Sunt dezamăgit. Sunt descumpănit. Nu voiam să i se întâmple asta lui Lucescu. Cred că el este depășit. E clar că avem o problemă. Nu cred că o să mergem mai departe.



E păcat, că atunci când a fost pus antrenor la națională, mă gândeam că poate fi complicat. La cum a jucat echipa națională, chiar nu poți să spui nimic. Vrei, nu vrei, dăm în Lucescu de acum. Deși nu avem lot.



Eu nu zic că Cipru e slabă, dar echipa ne-a dominat. Au jucat fotbal cu noi. Am avut doar două goluri întâmplătoare. Pentru mine e o mare dezamăgire și îmi pare sincer pentru Lucescu, toate se vor sparge în capul lui!



La cum am jucat aseară, ce să mai facem la Campionatul Mondial? Mai vrei Campionat Mondial? Stai acasă, învață fotbal! E clar că nu avem jucători care evoluează la echipe mari, dar măcar ambiție să aibă. Pe noi ciprioți ne-au bătut la ambiție, la devotament!



Și Man, și Stanciu... Știu fotbal. Dar nu poți cu atitudinea aia să câștigi. E trist pentru fotbalul nostru. Naționala are un marketing frumos. Dar, din păcate, jucătorii sunt slabi”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.



Cipru - România 2-2



Denis Drăguș a înscris în secunda 94 la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Atacantul României a realizat ”dubla” 16 minute mai târziu, iar meciul suna din ce în ce mai bine pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



Loizos Loizou a micșorat diferența în minutul 29, iar Charalampos Charalampous a restabilit egalitatea în actul secund (77'). În minutele suplimentare, Horațiu Moldovan a avut o intervenție decisivă, iar tabela de marcaj a rămas la 2-2.

