Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri lotul convocat pentru ultimele două jocuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026:

sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herțegovina – România;

marți, 18 noiembrie, ora 21:45, Stadion „Ilie Oană” (Ploiești): România – San Marino.

Lotul este format din 13 jucători din străinătate și alți 13 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România, iar singurul debutant la națională este portarul lui Rapid, Marian Aioani.

Aioani a tot fost convocat în ultimii patru ani, încă de când juca la Farul Constanța, dar a rămas mereu pe banca de rezervă - de 13 ori!

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia-Herțegovina și San Marino



PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

