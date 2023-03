Un român, alături de Cristiano Ronaldo în echipa ideală din runda secundă a preliminariilor EURO 2024! Calificativul obținut 

România a debutat perfect în preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Elevii lui Edi Iordănescu (44 ani) au obținut două victorii, 2-0 cu Andorra, și 2-1 cu Belarus, și sunt pe locul secund în Grupa I, la egalitate cu liderul Elveția, ambele cu 6 puncte.

În ultimul joc, reușitele lui Nicolae Stanciu (29 ani) și Andrei Burcă (29 ani) au adus primul succes pe Arena Națională în campania de calificare pentru turneul final. De altfel, fundașul central al CFR-ului a fost recompensat pentru evoluția sa contra Belarusului și a fost inclus de publicația Sofascore în echipa ideală din runda secundă a preliminariilor EURO 2024.

Notat cu 8 pentru prestația sa, Andrei Burcă face pereche în defensivă cu Nathan Ake (28 ani - Manchester City, nota 10), Aron Gunnarsson (33 ani - Al Arabi, nota 10) și Denzel Dumfries (26 ani - Inter Milano, notan 9.1).

Echipa ideală a rundei a doua din preliminariile EURO 2024

Livakovic (Croația) – Ake (Olanda), Burcă (România), Gunnarson (Islanda), Dumfries (Olanda) – Kovacic (Croația) – Thorsteinsson (Islanda), Szoboszlai (Ungaria), Saka (Anglia) – Ronaldo (Portugalia), Gyokeres (Suedia).

Mesajul emoționant al lui Andrei Burcă după primul gol la echipa națională

„Nu am cuvinte să descriu, vis devenit realitate din copilărie, să marchez sub tricolor, nu pot descrie sentimentele pentru că îmi iubesc țara, îmi place și deviza uniți sub tricolor, mai ales după ultimele evenimente, ce s-a întâmplat acolo, voiam să iau un fular și să reprezint țara.

Sunt sentimente împărțite pentru că am controlat partida, dar pe final am tremurat, nu trebuie să se întâmple așa, am început bine, în a doua repriză la fel, am început bine, am avut și bară iar apoi am avut o stare de relaxare care nu e normală dacă vrem să mergem la EURO. Am intrat în jocul lor, am fost greoi, multe pase jucate într-o zonă, când Mister ne-a cerut să schimbăm partea. Ne bucurăm că am luat șase puncte, asta a fost foarte important în această primă etapă, dar trebuie să fim conștienți de ce putem face pe viitor, în ritmul acesta o să suferim foarte mult la fiecare partidă.

Am urmărit mingea, știam unde se duce, m-a ținut și adversarul, mă bucur că am câștigat, dar mi-aș fi dorit să nu luăm gol, pentru a da încredere pe viitor. Când primești goluri e foarte dificil să emiți pretenții, pentru că ai mereu ideea în subconștient că poți lua gol. Aș vrea să câștigăm cum se întâmplă la CFR Cluj, 1-0, să fim o echipă pragmatică, să știm ce vrem, să liniștim meciul când e cazul.

Nu știți ce s-a discutat în presă după meciul din Andorra? Am mers 8-9 ore acolo, au luat roșu. Sunt echipe care își dau viața, nu mai este fotbalul de pe vremuri când vii și știi că poți câștiga o partidă.

Am simțit aseară că o să facă egal și o să piardă Israel și noi vom pleca cu șase puncte, dar aș dori să fim mai concentrați”, a declarat Andrei Burcă, după România - Belarus 2-1.