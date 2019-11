"Un jucator de 10 de milioane nu da mingea in aut!" Un nou atac dupa ratarea calificarii: "Joaca mai bine decat vorbeste!"

Esecul cu Suedia, scor 0-2, a agitat total apele la echipa nationala.

Stanciu este jucator cel mai vizat dupa infrangerea cu nordicii. Dupa Ionel Ganea, si Narcis Raducanu l-a luat in colimator pe Nicolae Stanciu.

"Stanciu joaca mai bine decat vorbeste, adica nu e prima oara cand discursul lui nu este unul care il avantajeaza si efectiv irita. Probabil nu vrea sa zica ce zice, dar iese prost. Dar intr-adevar, in acest meci, a fost sters. Nu numai ca a gresit si nu a avut realizari. A primit o minge la 5 metri si a dat-o in aut. In primul rand, un jucator de 10 milioane nu da mingea in aut. Dar, daca privim in ansamblu, el a jucat mijlocas defensiv, ceea ce nu poate sa faca niciodata. A zis-o si Sumudica si o zic toti cei care fac meseria de antrenor. El acolo nu poate sa recupereze decat daca greseste cel care ataca", a declarat Narcis Raducan la DigiSport.