Ultrasii au MUTAT meciul Romaniei la Cluj! De ce a FUGIT nationala de Bucuresti inaintea meciului cu Spania

Romania se pregateste de un an nebun in preliminariile Euro! Toate partidele din drumul spre European vor fi in direct la PRO TV.

Federatia a facut planul pentru meciurile nationalei! Dupa debutul din Suedia (23 martie, ora 19:00), Romania are primul meci pe teren propriu la Cluj, pe 26 martie, contra Insulelor Feroe (ora 21:45). Stadionul CFR-ului i-a fost preferat lui Ilie Oana din Ploiesti drept gazda a partidei.



Federatia vrea sa evite orice incidente in tribune, care ar putea duce la porti inchise pentru nationala contra Spaniei, in urmatoarea partida de acasa! Marele derby al campaniei de calificare are loc la Bucuresti, pe 5 septembrie, de la 21:45, dupa alte doua deplasari ale Romaniei (7 iunie in Norvegia si 10 iunie in Malta - ambele la 21:45).

Teama de reactia ultrasilor vine de la suspendarile primite de Federatie in precedenta campanie oficiala din Nations League, cand Romania a avut tribunele goale cu Muntenegru si Lituania.