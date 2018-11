Scenariul MIRACULOS prin care Romania merge mai departe in Nations League! SANSA UNICA pentru nationala lui Contra

Nationala a invins in Muntenegru, dar a terminat grupa pe locul 2 si a picat in urna a patra pentru preliminariile EURO 2020.

Dar nu e totul pierdut pentru nationala lui Contra. Romania mai are sanse teoretice sa mearga mai departe in playoff-ul Nations League.

Cele patru castigatoare ale grupelor din Liga C (Serbia, Scotia, Norvegia si Finlanda) vor disputa un playoff, iar castigatoarea va merge automat la EURO.

Play-off-ul va avea loc insa in martie 2020, iar pana atunci se vor disputa si preliminariile normale ale turneului final, in perioada martie-noiembrie 2019.

In cazul in care una din Serbia, Scotia, Norvegia si Finlanda vor obtine calificarea din preliminarii, Romania va disputa si ea playoff-ul pentru calificarea la EURo 2020 din postura de ocupanta a locului 2 in grupa.

Romania e cea mai slab cotata dintre ocupantele locului 2, sub Bulgaria, Israel si Ungaria.

Romania avea sanse mai mari sa ajunga in playoff daca invingea la scor in Muntenegru, insa staff-ul lui Contra nu a stiut acest lucru.