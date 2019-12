ULTIMA ORA | UEFA a stabilit parcursul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2022 din Qatar! Romania, sanse foarte mici sa ajunga la turneul final! Ce ar putea sa ne salveze

Romania are sanse minime sa se califice la Campionatul Mondial din 2022.

UEFA a stabilit astazi la Nyon traseul prin care se poate ajunge la Campionatul Mondial din 2022.

55 de echipe vor fi prezente la startul preliminariilor, iar la Campionatul Mondial vor merge direct echipele care isi vor castiga grupa. Vor fi 5 grupe care vor contine 5 echipe si 5 grupe care vor contine 6 echipe.

Romania are sanse foarte mari sa ramane in urna a 4-a si este foarte greu de crezut ca am putea castiga o grupa. Singura varianta ar fi sa obtinem locul 2 in preliminarii sau din nou ar putea sa ne salveze Nations League, insa chiar si asa sansele sunt destul de mici.

In Nations League, Romania va juca in grupa B. Singurii adversari care sunt mai la indemana ar putea fi Ungaria, Bulgaria, Israel si Irlanda de Nord, restul fiind clar mai bune decat nationala lui Radoi.

Echipele care vor fi adversarele Romaniei in viitoare editie a Nations League:

Rusia

Austria

Tara Galilor

Cehia

Scotia

Norvegia

Serbia

Finlanda

Slovacia

Turcia

Irlanda

Irlanda de Nord

Bulgaria

Israel

Ungaria

Tragerea la sorti a preliminariilor va avea loc anul viitor in decembrie