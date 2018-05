ULTIMA ORA | Romania si-a stabilit OFICIAL un nou amical: partida se va juca in Austria! Adversar de gala pentru echipa lui Contra

La un an de la victoria de la Cluj, Romania va juca din nou cu Chile.

Romania - Chile se va disputa pe 31 mai, in Austria, pe stadionul din Hartberg. Acum un an, Romania a castigat cu 3-2 in fata campioanei Americii de Sud.

Nationala lui Contra mai are stabilita o partida amicala. Pe 5 iunie, Romania va juca impotriva Finlandei.