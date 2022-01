Dumitru Dragomir, anunț despre viitorul selecționer: "Am o informație de ultimă oră!"

După ce nu a putut ajunge la o înțelegere cu Gică Hagi, Răzvan Lucescu sau Dan Petrescu, FRF pare că are o misiune foarte dificilă și cu Laszlo Boloni, cel care a venit la București pentru a negocia, însă nu a oferit niciun răspuns timp de o săptămână.

Dumitru Dragomir: "O să-l pună pe Boloni. Edi Iordănescu va refuza"

Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține că, în ciuda negocierilor anevoioase, Laszlo Boloni va fi numit în funcția de selecționer, deși noul plan al Federației ar fi altul - instalarea lui Edi Iordănescu.

Cu toate acestea, "Corleone" spune că Iordănescu Jr. va refuza o eventuală propunere a FRF, având în vedere că forul condus de Răzvan Burleanu a avut alte patru preferințe înaintea sa.

"O să-l pună pe Laszlo Boloni. Dacă se gândesc să-l pună pe Iordănescu, convingerea mea este că Iordănescu îi va refuza. E o jignire adusă lui Mutu și Iordănescu. Nu așa se procedează. S-au făcut de râs, suntem râsul omenirii, nu al României. E o jignire adusă amândurora. Mutu, o mare valoare a fotbalului românesc, l-au jignit în ultimul hal. Trebuia să negocieze fără să știe nimeni. Ei au vrut să iasă în evidență că îi refuză anumiți antrenori competenți, au vrut să se asigure de chestia asta. Iordănescu va refuza, e un antrenor mare, inteligent, destul de firav emoțional, dar este meseriaș. Mai mare jignrie ca asta nu e. Adică să fiu al cincilea la care se apelează?

Nu s-au închis discuțiile cu Boloni. Ungurul ăsta este un om serios, are interese și el ca fiecare om, dar nu a trișat. El și-a spus doleanțele. Cred că Federația forțează varianta Edi Iordănescu, am și o informație de ultimă oră astăzi. E legată de Edi. Nu e greșită. Edi este un antrenor tânăr și valoros. Problema e că am altă informație care spune că ar refuza, că se simte jignit și eu spun că are dreptate", a spus Dumitru Dragomir, la Digisport.

Boloni ar putea ajunge la al doilea mandat de selecționer al României, după ce a mai stat pe banca tricolorilor între 2000 și 2001. Nancy, Sporting Lisabona, Rennes, Monaco, Al-Jazira, Standard Liege, Al-Wanda, Lens, PAOK, Al-Khor, Ittihad, Royal Antwerp, Gent sau Panathinaikos sunt echipele antrenate de Boloni în carieră.