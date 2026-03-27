În semifinala barajului, Turcia a învins naționala României cu 1-0, grație reușitei lui Fedir Kadioglu din minutul 53. Cele două naționale s-au întâlnit la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”.

Turcii și-au luat-o în cap după victoria cu România: ”Cine știe, poate ne întoarcem cu trofeul din America. Doamne ajută!”

Președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a vorbit după meci și a evidențiat că tricolorii ”s-au închis”, dar ”jucătorii talentați” ai turcilor au reușit să deschidă apărarea lui Mircea Lucescu.

Mai mult, șeful FTF a sugerat și că Turcia ar putea face o figură extrem de bună la turneul final organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

”A fost un meci dificil, fiind primul. România s-a închis complet în defensivă, dar jucătorii noștri talentați au reușit să deschidă lacătul. Credeam de la bun început că vom ajunge în SUA. Și acolo vom face lucruri mărețe. Totuși, trebuie să fim prudenți. Vrem să câștigăm și ultimul meci. Aceasta este echipa cu cel mai mult caracter din istorie. Îi mulțumesc antrenorului pentru că a creat o atmosferă de familie. Suntem la un singur pas de a ne atinge obiectivul.

Cu 12 zile înainte de congres, fiica mea de 9 ani mi-a spus: 'Preia conducerea fotbalului și hai să devenim campioni mondiali'. Ultima dată când am participat, am terminat pe locul 3. Cine știe, poate ne vom întoarce cu trofeul din America. Doamne ajută! Acești băieți merită. Vor face lucruri frumoase și acolo”, a spus Ibrahim Haciosmanoglu, potrivit muhalif.com.tr.