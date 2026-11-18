Am început acest an, dând cu piciorul la barajul de calificare pentru Mondialul american, 0-1 cu Turcia la Istanbul, și l-am încheiat, în genunchi, la Zenica: 1-2 cu Bosnia. Per total, cifrele tricolorilor din 2026 sunt groaznice: 10 meciuri, 2 victorii, 1 egal, 7 înfrângeri, golaveraj 9-21! În istoria recentă a fotbalului românesc, n-a mai existat un an în care să pierdem șapte partide. Până la dezastrul de acum, cel mult pierduserăm 6 meciuri din 16, tocmai în 2000.

Ce începe prost, se încheie și mai prost. Iată o teorie confirmată de naționala României, în 2026.

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La începutul acestui an, România a ocupat locul 49 în lume. Între timp, după rezultatele extrem de slabe pe care le-a înregistrat, am căzut până pe 58. E cea mai slabă clasare din istoria fotbalului românesc, de când există ierarhia FIFA.

Trist e că, după victoria cu Polonia (2-1), urcaserăm puțin, până pe 56. După eșecul de la Zenica însă, 1-2 cu Bosnia, am revenit pe 58. Și ne uităm de jos la naționale precum Arabia Saudită (54), Panama (45) și Congo (39). Iar din spate ne suflă în ceafă Burkina Faso (59), Uzbekistan (60) și Irak (62).

La vârful ierarhiei, cele mai puternice naționale fotbalistice din lume sunt:

1- Spania

2- Argentina

3- Franța

4- Anglia

5- Maroc

În cel mai bun moment al României, în clasamentul FIFA, am ocupat locul 3 în lume, în 1997!