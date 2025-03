Atacantul lui CFR Cluj, golgheter în SuperLiga României, a fost însă convocat pentru meciul micilor tricolori de vineri, de la ora 20:30, cu Portugalia U21.



Sorin Câțu știe de ce Lucescu nu l-a convocat pe Louis Munteanu la națională



Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, consideră că Louis Munteanu nu este ”percutant” și că Mircea Lucescu i-a ales pe Denis Alibec, Daniel Bîrligea și Denis Drăguș pentru că sunt ”mai incisivi”.



”Da, Louis Munteanu a fost, este, un subiect de polemică. Din start îți spun că eu am încredere în Mircea Lucescu și alegerile lui. A gândit el că în acest moment nu are nevoie. Meciuri și acțiuni la națională vor mai fi, are timp Louis să fie chemat la prima reprezentativă.



Nu e primul, sigur nu va fi nici ultimul, care consideră că este nedreptățit că nu e chemat într-un moment la echipa națională. Nu înseamnă că n-are valoare, asta trebuie să priceapă și el, și cei ce-l susțin.



Eu cred că Mircea Lucescu a gândit bine, pentru că în partida cu Bosnia - n-o mai luăm la socoteală pe aia cu San Marino - ai nevoie de atacanți percutanți. Oameni necesari pentru jocul pozițional, care să fie de ultima execuție. Pe Louis nu-l văd 'spărgător'!



Eu cred că de aceea i-a convocat pe Alibec, Bîrligea și Drăguș, că sunt incisivi. Mai incisivi, să zic așa. Percutanți”, a spus Sorin Cârțu, potrivit gsp.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino



PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).