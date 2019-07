Singurul jucator din nationala lui Radoi care se uita in gol la telefon: "Pe mine nu ma suna nimeni! Ma intorc la echipa mea!" Ce spune despre o revenire in Liga 1

A fost unul dintre jucatorii care au reusit un EURO foarte bun in Italia, insa nu are nicio oferta.

Andrei Ivan spune ca nu a primit nicio oferta pana in acest moment si nici nu a fost contactat pentru a se discuta cu el. Ivan refuza din start posibilitatea de a reveni in Liga 1 si se va intoarce la Krasnodar, club de care apartine.



"Pe mine nu ma suna nimeni. Trebuie sa ma intorc la Krasnodar, trebuie sa o fac cat mai bine acolo, sa joc. Inca nu e nimic stabilit, momentan nu am nicio oferta de a pleca si trebuie sa ma intorc la Krasnodar. Nu e nimic adevarat ca as reveni la Craiova. Vreau sa o fac cat mai bine afara si sa prind un club bun", a declarat Ivan pentru ProSport.

Oferte din Spania si Franta?

Andrei Ivan a fost titular in 3 din cele 4 meciuri jucate de Romania U21 la EURO. Ivan a jucat in meciurile cu Croatia, Anglia si Germania, insa nu a sclipit ca Puscas.

Despre s-a scris ca ar fi in vizorul unor cluburi Montpellier (Franta) sau Getafe (Spania). Rusii de la Krasnodar sunt pregatiti pentru orice varianta. In cazul in care jucatorul va primi o oferta clara, pretul este de 4 milioane de euro. Krasnodar nu mai vrea sa-l imprumute.