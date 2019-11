SE RUPE STADIONUL! Ultimele bilete de vanzare pentru Romania-Suedia! Cate mai sunt disponibile

Romania-Suedia se va juca pe un stadion plin!

Nu mai putin de 46 000 de tichete la supermeciul de vinerea viitoare s-au dat deja! Mai sunt disponibile 4 000, toate la inelul 3 al National Arena.

Dupa o etapa din preliminarii in care stadionul a fost suspendat in urma incidentelor de la dubla cu Spania si Malta, Federatia a putut sa vanda din nou bilete. Se anunta o atmosfera fantastica la socul cu Suedia, de vineri (21:45), in direct la PRO TV.

Contra Norvegiei, in octombrie, nationala a fost sustinuta doar de pusti si de insotitorii lor. Copiii au batut recordul mondial de asistenta pentru un meci de fotbal aflat sub sanctiune oficiala. Au fost aproape 30 000 pe National Arena.



Romania - Suedia se joaca vineri, 15 noiembrie, de la 21:45. Spania - Romania e luni, 18 noiembrie, de la aceeasi ora. Ambele partide sunt in direct la PRO TV.

Ultimele bilete pentru Romania - Suedia sunt disponibile AICI!