Se propune la nationala de tineret dupa ce Radoi a lasat postul liber: "Pentru mine vorbesc rezultatele!"

Mirel Radoi a fost numit selectionerul nationalei de seniori, astfel ca postul de la tineret a ramas liber.

Acum, FRF cauta selectioner si pentru nationala Under21 dupa ce au gasit inlocuitor pentru Cosmin Contra. Federatia Romana de Fotbal are o lista scurta pregatita, insa nu este una definitiva.

Florin Motroc spune ca ar accepta provocarea de la tineret si ar fi dispus sa lucreze alaturi de jucatorii care au dus Romania pana in semifinalele Campionatului European din vara.

"Cum sa nu ma tenteze? Probabil n-am experienta numelor de pe lista aceea, dar pentru mine vorbesc rezultatele, experienta de 30 de ani si ceea ce am invatat in facultate. Am mai avut discutii in trecut sa iau nationala U18. Am avut o discutie scurta cu Burleanu, dar nu s-a ajuns la nimic", a declarat Florin Motroc pentru GazetaSporturilor.

In acest moment, Adrian Mutu, Costel Enache si Marius Maldarasanu sunt antrenorii pe care FRF ii are in vizor. Florin Motroc, in varsta de 52 de ani, a antrenat in zona araba si a pregatit formatii din Arabia Saudita, Oman, Iordania, Kuweit sau Bahrain.