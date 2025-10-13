Victoria dramatică împotriva Austriei, scor 1-0, a fost sărbătorită de echipa națională a României nu doar pe teren, ci și în mediul online, printr-o postare care a "explodat" pe rețelele de socializare.

Victoria de pe teren a venit în urma unui final de meci incandescent. Fundașul Virgil Ghiță a adus bucuria celor aproape 40.000 de spectatori de pe Arena Națională cu o lovitură de cap perfectă, în minutul 90+5, după o centrare executată de Ianis Hagi.

Reușita a consfințit un succes vital pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu, care a luat o gură importantă de oxigen în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

România a urcat în clasamentul FIFA, până pe poziția a 45-a

În urma succesului capital contra Austriei, în contextul luptei pentru calificarea la turneul final, România a urcat și câteva poziții în clasamentul FIFA. Tricolorii se clasează mai bine în urma acestei acțiuni, la care se adaugă și partida amicală cu Republica Moldova.

Dacă înaintea celor două meciuri România se situa pe locul 51, acum a urcat câteva poziții importante, până pe poziția a 45-a! Se află peste naționale precum Costa Rica (46), Slovacia (47), Grecia (48) sau Slovenia (51), dar sub Tunisia (43), Nigeria (41) sau Paraguay (39).

Altfel, indiferent de poziția ocupată în grupa preliminară, România are asigurată prezența în barajul pentru Mondial din martie. Totuși, locul 2 în grupă ar veni cu mai multe avantaje pentru naționala condusă de Mircea Lucescu.

În barajul din martie vor participa 16 echipe, împărțite în 4 urne valorice. În cazul în care termină pe locul 2 în grupa preliminară, România se va afla fie în urna a treia (ar juca semifinala în deplasare), fie în a doua (ar juca semifinala acasă).

România va juca baraj pentru Cupa Mondială

Diferența de coeficient față de echipele din urna a doua este una foarte mică, astfel că România poate spera la un salt important, în funcție de rezultatele sale și ale adversarelor. Urna a doua ar veni cu avantajul semifinalei pe teren propriu.

În semifinalele barajului (manșă unică, 26 martie), echipele din urna 1 primesc vizita celor din urna 4, iar cele din urna 2 joacă acasă împotriva celor din urna 3. Finalele sunt programate pe 31 martie, tot în manșă unică, iar gazdele vor fi stabilite prin tragere la sorți.

Dacă termină sub Austria și Bosnia în preliminarii, România este sigură că se va afla în urna a patra valorică.

