ROMANIA U21: Primul antrenament in formula completa. Radoi si-a monitorizat jucatorii de la inaltime. FOTO

Romania U21 se pregateste pentru debutul la EURO U21 din Italia si San Marino.

Azi, 14 iunie, Mirel Radoi a avut la dispozitie pentru prima data la dispozitie tot lotul de jucatori. Pregatirile sunt in toi pentru prima partida a Romaniei U21, contra Croatiei, programat pe 18 iunie, ora 19:30.

Catalin Cabuz este ultimul sosit in cantonamentul nationalei de la Bagno di Romagna, dupa ce a aparat pentru Hermannstadt in barajul pentru mentinrea in Liga 1. El a efectuat primul antrenament alaturi de colegi, dupa ce aseara a efectuat doar o sesiune de alergare usoara.



Radoi si-a urmarit jucatorii de pe schela!

Mirel Radoi a monitorizat de la distanta antrenamentul, de la inaltime, de un se si filma sesiunea de pregatire.

Sambata, nationala U21 a lui Radoi se muta in orasul Forli, amplasat la 30 km de Cesena, acolo unde vor petrece toata perioada turneului final.



Lotul convocat de Mirel Radoi la EURO 2019:

Portari: Ionut Radu (Genoa), Catalin Cabuz (Hermannstadt), Andrei Vlad (FCSB)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Adrian Rus (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Florin Stefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe), Radu Boboc (FC Viitorul)

Mijlocasi: Tudor Baluta (FC Viitorul), Dragos Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicaldau (U Craiova 1948 CS), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Ianis Hagi (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Denis Dragus (FC Viitorul), Vlad Dragomir (Perugia)

Atacanti: George Puscas (Palermo), Adrian Petre (Esbjerg fB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Lista aditionala ii cuprinde pe urmatorii: Mihai Butean (Astra), Deian Sorescu (Dinamo), Denis Ciobotariu (Dinamo), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Radu (Concordia Chiajna), Razvan Oaida (FC Botosani), Lorand Fulop (FC Botosani), Valentin Costache (CFR Cluj), Valentin Gheorghe (Astra).



Grupe EURO U21

GRUPA A: Italia, Spania, Polonia, Belgia

GRUPA B: Germania, Danemarca, Serbia, Austria

GRUPA C: Anglia, Franta, Romania, Croatia



Programul grupei C EURO U21



18 iunie 2019: Romania – Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia – Franta (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – Romania (Cesena, 19:30), Franta – Croatia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franta – Romania (Cesena, 22:00), Croatia – Anglia (San Marino, 22:00)

Sursa foto: FRF.ro