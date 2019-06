Romania U21, imagini de colectie. Antrenament in piscina si pe nisip pentru elevii lui Radoi in cantonamentul pentru EURO

Nationala U21 se pregateste in Italia pentru debutul la EURO 2019, acolo unde o asteapta meciuri de foc cu Anglia, Franta si Croatia!

Luni, 10 iunie, elevii lui Mirel Radoi au avut parte de o surpriza: au efectuat o sedinta de pregatire la piscina hotelului unde sunt cazati.

Al doilea antrenament al zile a fost unul diferit de ceea ce s-a lucrat pana acum in cantonamentul din Italia. Astfel, la ora 18.30, tricolorii U21 s-au prezentat la piscina hotelului, unde, sub comanda preparatorului fizic Horatiu Baciu s-au antrenat in apa.

Timp de aproximativ 30 de minute jucatorii au efectuat diferite exercitii in piscina. Selectionerul Mirel Radoi si staff-ul sau au privit de pe margine si au glumit cu jucatorii. La finalul sedintei de pregatire jucatorii au avut la dispozitie 20 de minute de distractie.

“A fost un antrenament de regenerare, acesta avand o multitudine de beneficii pentru organismul sportivilor. Prin exercitii specifice, am pus in miscare circulatia sangelui crescand astfel oxigenarea organismului dupa efort. Am ales ca acest antrenament sa fie facut in bazin pentru a proteja articulatiile, tendoanele si ligamentele jucatorilor, deja solicitate in urma antrenamentelor intense”, a explicat Horatiu Baciu, preparatorul fizic la reprezentativei U21.

Romania U21, antrenament pe nisip

Selectionerul Mirel Radoi le-a pregatit elevilor sai azi o noua surpriza. Dupa ce ieri s-au antrenat la piscina hotelului, in aceasta dimineata, tricolorii U21 s-au pregatit pe terenul de nisip din incinta complexului.

Antrenamentul a fost unul intens, de forta exploziva. Jucatorii au fost impartiti in 4 grupe si fiecare dintre acestea a executat, pe rand, cate un exercitii. Sedinta de pregatire s-a incheiat pe gazon, unde tricolorii s-au duelat intre ei, intr-un joc scoala.

A fost ultimul antrenament in formula restransa, pe parcursul zilei de azi se vor prezenta in cantonament fotbalistii convocati la prima reprezentativa: Ionut Radu, Ionut Nedelcearu, Tudor Baluta, Dennis Man, Ianis Hagi si George Puscas. Catalin Cabuz, implicat in jocurile de baraj pentru promovare/mentinere in Liga 1, va ajunge in Italia pe 13 iunie.

Sursa FRF.ro