CROATIA U21 - ANGLIA U21 LIVE 22.00 | Englezii nu menajeaza pe nimeni: Maddison, Foden si Abraham sunt titulari! ECHIPELE

CROATIA 0-0 ANGLIA



Echipele de start:

Croatia (4-3-3): Grbic - Uremovic, Kalaica, Katic, Cabraja - Vlasic, Sunjic, Moro - Majer, Kulenovic, Brekalo



Anglia (4-3-3): Henderson - Kenny, Clarke-Salter, Tomori, Kelly - Foden, Dowell, Maddison - Gray, Abraham, Nelson



Dupa ce Romania a invins Croatia in primul meci, scor 4-1 si pe Anglia, scor 4-2, nicio echipa nu mai are sanse de calificare in semifinalele Euro U21. Meciul din aceasta seara va decide ocupanta pozitiei a treia. Ambele echipe au fost invinse si de Franta, scor 2-1 in ambele partide si nu mai pastreaza nici sanse matematica la calficare. Batalia pentru locul 1 se va da intre Romania si Franta.

Cele doua echipe s-au mai intalnit de doua ori pana acum, ambele partide fiind castigate de Anglia cu scorul de 2-1, in play-off-ul Campionatului European din 2015.

Anglia a marcat 3 goluri si a primit 6, in schimb ce Croatia a marcat 1 singur gol si a primit 5.