Radoi vrea sa fie exemplu pentru pustii pe care ii conduce la U21 si a revenit din nou pe teren alaturi de fostii colegi UEFAntastici

Mirel Radoi vrea sa fie nu doar un selectioner al unei nationale de tineret, ci un mentor si un model pentru tinerii pe care ii antreneaza.

Fostul capitan stelist Mirel Radoi, acum antrenor al nationalei Romaniei U21, se mentine in continuare intr-o forma foarte buna si vrea sa fie un exemplu pentru tinerii pe care ii pregateste. Chiar daca a dat viata de fotbalist pe cea de antrenor, el are in continuare o viata cat se poate de sportiva si continua sa se antreneze, chiar daca, ce-i drept, nu la fel de intens ca pe vremuri.

Mirel Radoi a jucat alaturi de fostii sai colegi UEFAntastici la turneul de minifotbal Victory Cup.

