ROMANIA - SUEDIA, 21.45, PRO TV | MIZA URIASA la meciul cu Suedia: suma incredibila pe care FRF o poate obtine in urma calificarii la EURO! UEFA a marit premiile

Romania - Suedia e LIVE LA PRO TV vineri seara de la 21:45! Toate momentele importante si reactiile in timp real sunt pe www.sport.ro!

Romania - Suedia e meciul ultimei sperante pentru "tricolori". Nationala lui Contra e obligata sa castige partida cu Suedia cu 1-0 sau la o diferenta de doua goluri. Acesta e doar primul pas. Daca vom trece cu bine de meciul cu Suedia, mai avem nevoie si de un egal cu Spania.

Dincolo de o calificare mult asteptata la EURO, miza ultimelor doua meciuri este una financiara: peste 9 milioane de euro. Pentru editia de anul viitor a EURO, UEFA a marit fondul de premiere. Astfel, o calificare la EURO ar aduce FRF 9.250.000 de euro. Pentru editia trecuta a Campionatului European, UEFA a oferit doar 8 milioane de euro federatiilor calificate.

Nu doar prezenta la EURO este rasplatita de UEFA. Si punctele obtinute in grupe sau calificarile in fazele eliminatorii sunt recompensate generos. O victorie in grupe este rasplatita cu 1,5 milioane de euro, in timp ce un egal este remunerat cu 750.000 de euro. Pentru calificarea in optimi echipele vor primi 2 milioane de euro, pentru calificarea in sferturi - 3.250.000 de euro, pentru calificarea in semifinale - 5 milioane de euro, iar finalista va primi 7 milioane de euro.

Castigatoarea EURO 2020 va primi din partea UEFA 10 milioane de euro.