FIFA a publicat joi clasamentul echipelor naționale, unul în care România se află pe poziția 52, sub Burkina Faso (50), Arabia Saudită (49) sau Mali (45), printre altele.

Brazilia continuă să fie lider, cu noua campioană mondială Argentina pe 2 și vicecampioana mondială Franța pe locul 3.

Top 10 este completat de Belgia, Anglia, Olanda, Croația, Italia, Portugalia și Spania.

Maroc, surpriza ultimului Campionat Mondial, a urcat până pe locul 11, iar Elveția, viitoarea adversară a României din preliminariile Euro, este pe poziția 12.

On top of the world and up to second in the #FIFARanking ????????????

Here's how the top 10 nations look after #Qatar2022