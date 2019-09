ROMANIA - SPANIA, PROTV | Contra vrea sa imite victoria cu Olanda din 2007! Ce scheme au exersat jucatorii in ziua meciului

Meciul este in direct la PRO TV, diseara la ora 21:45.

Romanii vor sa bata Spania printr-o faza fixa. Asa a reusit Romania sa se califice la turneul final din 2008. Se intampla asta intr-un meci pe care Romania il juca la Constanta, pe stadionul celor de la Farul, pe 13 octombrie 2007. Atunci Dorin Goian reusea sa marcheze in fata a 13.000 de suporteri golul ce avea sa ne califice la Campionaatul European.

Astazi la antrenamentul tricolorilor de la Mogosoaia, s-a exersat o scurta sesiune de pregatire. Principalul scop al acestei sesiuni de antrenament a fost exersarea fazelor fixe in speranta unei noi reusite.

Anuntul facut de FRF

"Tricolorii au participat la o scurta sesiune de pregatire in aceasta dimineata, la Mogosoaia. Obiectivul principal a fost exersarea fazelor fixe, care, stim cu totii, pot decide soarta unei astfel de partide importante. Nu uitam ca in 2007, am invins Olanda, la Constanta, dintr-o astfel de faza. Hai Romania!"

Vezi VIDEO cu reusita care a calificat-o pe Romania la turneul final din 2008