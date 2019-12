Romania nu scapa de sanctiunea UEFA! Care este pedeapsa minima la care ne putem astepta si cand va intra in vigoare

Romania nu va scapa de sanctiuni dupa incidentele de la meciul cu Suedia.

UEFA urmeaza sa anunte decizia oficiala pe 12 decembrie, insa GazetaSporturilor anunta ca dupa o ancheta de 16 zile forul european a adaugat inca un cap de acuzare. Pe langa afisarea unor bannere interzise, scandari, folosirea de materiale pirotehnice si obiecte aruncate pe teren, UEFA a adaugat si rasismul.

Alexander Isak, jucatorul nationalei Suediei, s-a plans ca la meciul de la Bucuresti a auzit scandari rasiste din tribune, motiv pentru care partida a fost intrerupta cateva secunde.

Pedeapsa pe care Romania o va primi va fi de minimum o etapa de suspendare, plus o amenda uriasa. In acest caz, vom juca din nou cu stadionul gol sau vom avea posibilitatea de a aduce copii asa cum s-a intamplat la partida cu Norvegia. Sanctiunea, indiferent de gravitatea ei, va intra in vigoare incepand cu meciurile din Nations League din toamna viitoare.