Orice discuție de bun simț despre echipa națională și selecționerul Gheorghe Hagi ar trebui să pornească de la o realitate incontestabilă: fotbalul românesc a decăzut și avem niște jucători slabi.

Chiar și așa însă, ultimii doi selecționeri care au fost pe banca primei reprezentative au obținut niște rezultate remarcabile. Edward Iordănescu a dus România la Euro 2024, în optimile competiției chiar, după o campanie de calificare încheiată fără înfrângere, pe primul loc în grupă. Iar regretatul Mircea Lucescu a defilat în Nations League, ce-i drept în Liga C, făcând 18 puncte din 18.

Ce au avut în comun naționalele pregătite de Iordănescu și Lucescu? În ambele variante, prima reprezentativă a excelat la capitolul jocului defensiv. Iată dovada:

În preliminariile Euro 2024, România a încasat doar 5 goluri în zece partide, într-o grupă cu Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra.

La Euro 2024, am încheiat grupa cu trei goluri primite în trei meciuri grele, în compania naționalelor din Belgia, Slovacia și Ucraina. Apoi, într-adevăr, am avut singura noastră prestație slabă din punct de vedere defensiv, în fața Olandei, care ne-a dat trei goluri în optimi, trimițându-ne acasă după un 3-0 sec.

Cu Mircea Lucescu pe bancă, România și-a păstrat defensiva solidă: doar trei goluri încasate în șase partide în Nations League și zece goluri primite în opt meciuri în preliminariile CM 2026. Iar barajul pentru Mondialul american l-am pierdut după un eșec la limită, 0-1 cu Turcia, la Istanbul.

România, a doua cea mai slabă defensivă din Nations League

Așadar, cu același nucleu de jucători pe care s-au bazat Edward Iordănescu și Mircea Lucescu, România a reușit să aibă o organizare defensivă destul de bună. Din păcate, sub comanda lui Gheorghe Hagi s-a ales praful de acest capitol. Acest aspect nu mai poate fi pus, integral, în cârca jucătorilor, în condițiile în care ei au arătat cu totul altceva, cel puțin în ceea ce privește interpretarea jocului defensiv, până la venirea actualului selecționer.

În acest moment, România a ajuns să aibă a doua cea mai slabă apărare din toate cele patru divizii ale Nations League!

Iată care sunt cele mai fragile defensive din competiție, cu precizarea că San Marino, care conduce în această ierarhie nedorită, e cea mai slabă națională din lume, potrivit clasamentului FIFA:

1. San Marino (Liga C): 14 goluri primite de la Belarus, Albania și Finlanda

2. România (Liga B): 12 goluri primite de la Suedia, Bosnia și Polonia

Croația (Liga A): 12 goluri primite de la Cehia, Spania și Anglia

3. Turcia (Liga A): 8 goluri primite de la Franța, Italia și Belgia

Serbia (Liga A): 8 goluri primite de la Grecia, Olanda (în două partide) și Germania

Norvegia (Liga A): 8 goluri primite de la Danemarca, Portugalia (în două partide) și Țara Galilor

Perspective sumbre în fața Suediei, la București

În contextul actual, în care România a fost o echipă „găurită“ în primele trei etape din Nations League, ne așteaptă o partidă infernală, diseară (ora 21:45), pe „Arena Națională“. Pentru că, în fața Suediei, ne vor lipsi cei mai buni stoperi: Radu Drăgușin și Virgil Ghiță. Amândoi sunt suspendați din cauza cartonașelor primite, etapa trecută, în meciul cu Polonia.

În fața acestei situații, Gheorghe Hagi poate opta pentru o defensivă în centrul căreia să fie titularizați Coubiș și Screciu.