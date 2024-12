„Tricolorii” au câștigat toate cele șase meciuri disputate împotriva adversarilor Kosovo, Cipru și Lituania, acumulând 18 puncte, cu un golaveraj impresionant de +15 și doar trei goluri primite.



Marcel Popescu: "M-a impresionat grupul"



Fostul președinte al Universității Craiova, Marcel Popescu, a oferit o analiză detaliată în exclusivitate pentru Sport.ro. Fostul oficial din Bănie a scos în evidență unitatea și spiritul de echipă, care, în viziunea sa, au stat la baza acestui succes.



Mai mult, "Nea Marcel" a evidențiat capacitatea echipei de a depăși momentele dificile și de a rămâne concentrată, o mentalitate care lipsea de ani buni din vestiarul naționalei.



„M-a impresionat grupul! Nu neapărat valoric, cât ca stare de spirit. Am văzut la reușite sau la faze din care am scăpat bazma curată reacția grupului. După mulți ani, cred că motoul celor trei mușchetari: ‘toți pentru unul și unul pentru toți’ funcționează și la naționala României. Se consolidează. E okay, echipa națională e în sfârșit pe drumul cel bun”, a spus Marcel Popescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Pe lângă această campanie perfectă, ultimele 20 de partide oficiale ale României demonstrează un progres clar. „Tricolorii” au pierdut doar două meciuri, ambele la EURO 2024, împotriva echipelor puternice din Belgia și Olanda.