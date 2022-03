România - Grecia 0-1 | Cine sunt ”clienții” lui Cornel Dinu: ”Edi a înlocuit niște trotinete”

Partida transmisă în direct de PRO TV și VOYO a marcat debutul, la echipa națională, a noului selecționer, Edward Iordănescu. Acesta a început mandatul cu un pas greșit, fiind învins de naționala elenă cu 0-1.

România a trimis o singură minge spre poarta adversă, abia în minutul 75, prin fundașul Adrian Rus. Cornel Dinu crede că jucătorii Greciei au făcut un meci bun, fără să facă greșeli.

În schimb, dinamovistul susține că Edward Iordănescu nu a fost inspirat în alegerea primului 11, deoarece jucătorii care au intrat pe parcurs ar fi trebuit să fie titulari. De asemenea, Dinu nu înțelege de ce au fost chemați la națională Georghe Pușcaș, Alexandru Maxim, Alexandru Mitriță și Mihai Bordeianu.

"Grecii nu ne-au făcut daruri. Noi avem relaţii foarte bune, am cunoscut familile importante care au condus în Grecia. Oricum am luau deşi nu au fabrici, industrii, au turism, lămăi, vapoare şi au ceva în plus care nouă ne lipseşte.

Se descurcă în orice situaţie. O echipă greşit începută, o inspiraţie pe care nu i-am atribuit-o lui Edi. Îi doresc inspiraţie! Se scrie numele său cu W, mai britanic, dar el este mai mult un Edi de la noi. Singurul şut de poartă pe care l-am avut...

Au intrat jucătorii care, după părerea mea, trebuia să joace de la început. Tănase în locul lui Puşcaş, nu ştiu de ce l-au selecţionat pe Puşcaş! N-a contat sub nicio formă, nu a contat şi Maxim, Mitriţă. Sunt mult mai descurcăreţi decât noi. Nu îmi inchipui de ce a jucat Bordeianu în această seară!

Edi Iordănescu a înlocuit nişte trotinete, cu jucători cu motoare, care au capacitate. Tănase, Ivan, Popescu trebuiau să joace de la început", a spus Cornel Dinu, la OrangeSport.

VIDEO - Declarațiile lui Edi Iordănescu după România - Grecia 0-1

România - Grecia 0-1 | Au evoluat următoarele echipe:

România: 1. Niţă – 2. Raţiu, 6. Chiricheş-cpt., 17. Rus (4. Drăguşin ‘87), 22. Camora (3. Toşca ‘75) – 18. R. Marin, 23. Bordeianu (13. Mihăilă ‘75) – 20. Mitriţă (21. Popescu ‘62), 8. Cicâldău, 10. Maxim (11. Ivan ‘62) – 9. Puşcaş (19. Tănase ‘61)

Selecţioner: Edward Iordănescu

Grecia: 1. Vlachodimos – 14. Rota, 22. Mavropanos, 17. Hatzidiakos, 21. Tsimikas – 20. Mantalos-cpt. (15. Chatzigiovanis ‘81), 23. Siopis, 5. Bouchalakis (19. Douvikas ‘57) – 18. Limnios (11. Bakasetas ‘57), 7. Giakoumakis (16. Pavlidis ‘72), 10. Pelkas (8. Alexandropoulos ‘81)

Selecţioner: Gustavo Poyet