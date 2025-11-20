Dacă vor trece de turci, tricolorii se vor duela cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

Generația de Aur merge în Turcia

Adrian Ilie a dezvăluit ce decizie au luat membrii Generației de Aur după ce au aflat că echipa națională a României va înfrunta Turcia în semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

”Cobra” spune că întreaga Generație de Aur va fi prezentă la Istanbul, la meciul cu Turcia, unde îi va susține pe tricolori din tribune.

”Noi, cei din ‘Generația de Aur’, am vorbit să mergem toți la meci, ca să fim suporteri ai echipei naționale. Am vorbit toți de ieri. Toți vom merge, de la Lupescu până la Hagi sau Sabău. (...)

Ieri vorbeam, de la Dorinel Munteanu sau Hagi, care au scris pe grupul nostru, și am hotărât să mergem la meci, indiferent de unde se joacă, fie Italia sau Turcia. Mai glumeau dintre ei și spuneau să nu mergem în Danemarca, că nu e mâncarea prea bună.

Vom merge toți din ‘Generația de Aur’, jucătorii care se știu. Dumitrescu, Hagi, Stelea, Sabău, Gâlcă… Am zis că mergem împreună ca să susținem echipa națională”, a spus Adrian Ilie, conform Fanatik.

