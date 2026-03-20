Dacă trec de turci în semifinala barajului, tricolorii vor întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo pentru un loc în grupele Campionatului Mondial din 2026.

Turneul final va avea loc în Statele Unite ale Americii în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu a anunțat lotul pentru barajul cu Turcia: ”Singurul veritabil”

După ce a văzut lotul anunțat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că Daniel Bîrligea este ”singurul atacant veritabil” de care dispune naționala.

”Avem 3 jucători la prima echipă, 3 la U19, 2 la U17, plus Joao Paulo și Risto Radunovic convocați. Mirel va avea la dispoziție 6 titulari în această pauză internațională.

Făceam și noi aceste calcule: Bîrligea este singurul atacant veritabil, singurul număr 9 pe care îl avem la echipa națională a României. Tănase a fost constant convocat, chiar dacă a jucat mai puțin, iar Miculescu probabil a fost chemat pentru a oferi o soluție de pe bancă pentru poziția de număr 9. În niciun caz pe partea dreaptă, unde sunt Man, Dobre și Ianis Hagi, care poate să joace pe orice poziție.

UTA îl are acolo și pe Coman. Există o mare lipsă de atacanți în fotbalul românesc, cei mai buni jucători pe această poziție din campionat sunt străini.

Nu știu la ce se aștepta Olaru. El nu a fost niciodată considerat un jucător esențial de către ultimii selecționeri. A mai jucat, a mai fost convocat, dar nu a existat un selecționer care să se bazeze cu adevărat pe el până acum. Statutul pe care îl are la noi, cu evoluții excelente care i-au adus și banderola de căpitan, nu l-a avut și la echipa națională”, a spus MM Stoica la televiziunea Prima Sport.

Cum arată lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).