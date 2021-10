Reacția lui Mitriță după ce a înscris golul de trei puncte al naționalei: „Nu aveam cum să nu câștigăm!”

Naționala României s-a impus în meciul cu Armenia, disputat în Ghencea și a trecut pe locul al doilea în clasamentul grupei J, acolo unde Germania este lider.

Singurul gol al meciului a fost înscris de Alexandru Mitriță, cu o execuție cu capul, după o centrare venită din corner.

La finalul meciului, Mitriță a vorbit despre reușita sa, arătându-se încrezător în prestația echipei naționale și șansele de calificare la baraj.

Mitriță: „Merităm această victorie!”

„Este o victorie importantă, eu zic că nu aveam cum să nu câștigăm după meciul făcut în Germania. Am avut o atitudine și o determinare excelentă, s-a văzut și în seara acasta, am controlat foarte bine jocul și eu zic că merităm victoria.

Din cauza aceasta fotbalul este foarte frumos, sunt momente în care ești jos, la pământ, în care suferi, după vin momente foarte bune, în care ești fericit, te bucuri și pentru asta iubim fotbalul.

Sunt fericit că am câștigat, apoi pentru că am marcat după un an de pauză la echipa națională. Sper să continui să marchez, să ajut echipa și de ce nu, următoarea convocare să fie din nou aici.

Nu știam că sunt primul jucător al naționalei care a înscris primul gol din Ghencea. Și pe Oblemenco la fel. Sunt bucuros, la fiecare echipă am avut multe de învățat, acum la PAOK am la fel de multe, am crescut mult psihic și sunt bucuros că mă aflu într-o formă bună.

Mă înțeleg foarte bine cu Mister (n.r Răzvan Lucescu). M-a ajutat foarte mult, după ce nu am avut o perioadă foarte bună în Arabia Saudită, el m-a pus pe picioare. Rămâne între noi ce mi-a spus înainte să vin aici.

Atitudinea avută în cele două meciuri, cu siguranță dacă o vom transmite și pentru următoarele partide nu vom avea probleme”, a spus Mitriță la finalul meciului.