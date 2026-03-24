Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat că este foarte important ca jucătorii şi suporterii României să aibă încredere şi credinţa că tricolorii pot obţine un rezultat bun la meciul cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.

Răzvan Marin: ”Trebuie să avem încredere”

”Cel mai important este să avem încredere. Dar o încredere care să vină din interiorul nostru, adică să credem cu adevărat că ne putem califica şi sunt sigur că toată lumea o să vadă o România care se va bate până în ultimul minut, pentru că doar aşa vom reuşi să mergem la Mondial.

Asta e cel mai important, încrederea şi credinţa că putrem reuşi”, a declarat Răzvan Marin, scrie news.ro.

Joi, 26 martie, naţionala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.