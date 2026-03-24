VIDEO Răzvan Marin, declarație în forță înainte de Turcia - România: ”E cel mai important”

Răzvan Marin, declarație în forță înainte de Turcia - România: ”E cel mai important” Nationala
Meciul dintre Turcia și România se va disputa joi, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul.

Razvan Marinturcia - româniaRomania
Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat că este foarte important ca jucătorii şi suporterii României să aibă încredere şi credinţa că tricolorii pot obţine un rezultat bun la meciul cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.

Răzvan Marin: ”Trebuie să avem încredere”

”Cel mai important este să avem încredere. Dar o încredere care să vină din interiorul nostru, adică să credem cu adevărat că ne putem califica şi sunt sigur că toată lumea o să vadă o România care se va bate până în ultimul minut, pentru că doar aşa vom reuşi să mergem la Mondial. 

Asta e cel mai important, încrederea şi credinţa că putrem reuşi”, a declarat Răzvan Marin, scrie news.ro.

Joi, 26 martie, naţionala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:

  • PORTARI - Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)
  • FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)
  • MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)
  • ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro
Ce se întâmplă cu Laurențiu Popescu? Înlocuitorul lui Ionuț Radu venise din vacanță la echipa națională
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Probleme pentru Mircea Lucescu: accidentări pe bandă rulantă
Cum poate trimite Premier League 7 echipe în Champions League și 11 în total în cupele europene!
Daniel Pancu e convins: ”Pregătiți-vă să fim campioni!”
Halucinant: crucea de pe mormântul lui Ilie Balaci, vandalizată de o femeie! Dezvăluirea polițiștilor
George Pușcaș debutează la Dinamo în amicalul ”câinilor”! Cu cine joacă echipa lui Zeljko Kopic
Mutu s-a înțeles cu Chivu și merge la Inter: "Am vorbit cu el"

Încă un titular s-a accidentat înainte de Turcia - România: "Starea lui e gravă, dar vrea să joace"

A venit anunțul în cazul lui Umit Akdag, cu 3 zile înainte de Turcia - România

Agentul îi pune contractul pe masă lui Tavi Popescu și promite o sumă uriașă: „Poți să iei zece milioane”

Bölöni, întrebarea care l-a iritat înainte de Turcia – România: „Nu, nu, nu, nu!“

Mircea Lucescu i-a explicat personal de ce nu va juca în Turcia - România: "Mai bine să fac un pas în spate"



Daniel Pancu e convins: ”Pregătiți-vă să fim campioni!”
Hagi s-a sucit pe ultima sută de metri: decizia luată înainte de Turcia – România
Cum poate trimite Premier League 7 echipe în Champions League și 11 în total în cupele europene!
Gazzetta dello Sport a dat pronosticul pentru Turcia - România
Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Mircea Lucescu a primit verdictul din partea medicilor! Ce se întâmplă cu selecționerul, înainte de Turcia - România
FRF și-a ales favoritul pentru postul de selecționer
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

