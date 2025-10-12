Raul Florucz, sincer imediat după România - Austria 1-0: „Decizia nu a fost așa greu de luat”

România a început în forță meciul de pe Arena Națională, iar prima mare ocazie a aparținut elevilor lui Mircea Lucescu, când Mihăilă a trimis spectaculos în minutul 7, dar execuția atacantului de bandă a trecut puțin pe lângă poartă.
După o primă repriză solidă a tricolorilor, a doua parte a început cu o ocazie e trupei lui Ralf Rangnick, care a fost periculoasă prin șutul lui Sabitzer, respins excelent de Ionuț Radu.
România a avut apoi două ocazii mari prin Mihăilă, care a lovit bara, și prin Andrei Rațiu, a cărui șut a fost respins de portarul Schlager.
Tricolorii lui Lucescu au dat lovitura la ultima fază a meciului, după ce Ianis Hagi l-a servit perfect pe Virgil Ghiță, iar fundașul a adus victoria României.
Raul Florucz, despre decizia de a juca pentru naționala Austriei
Raul Florucz a fost unul dintre jucătorii aflați în vizorul lui Mircea Lucescu, dar atacantul a decis să evolueze pentru naționala Austriei.
Florucz a explicat motivul pentru care a ales să joace pentru reprezentativa antrenată de Ralf Rangnick.
Jucătorul de 24 de ani a spus însă ca speră ca Austria și România să meargă la Campionatul Mondial.
„Am știut că o să fie un meci foarte greu, pentru România are o echipă foarte bună și cred că rezultatul real ar fi fost 0-0, dar am primit gol în ultimul minut.
Am tot respectul pentru România, părinții mei sunt din România, deci tot respectul, îi doresc doar succes și sper să ne vedem la Mondial.
Sigur că a fost un meci special, dar a fost o experiență foarte frumoasă.
(n.r. A fost greu de luat decizia de a juca pentru Austria) Decizia nu a fost așa de greu de luat pentru că nici nu am cetățenia română.
(n.r. O vezi pe România să treacă de baraje și să ajungă la Campioantul Mondial?) Îmi doresc!”, a declarat Raul Florucz la Prima Sport.