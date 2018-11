INCREDIBIL! Anelka vine in Romania pentru o echipa din liga a 3-a! Anunt OFICIAL al clubului

Peste cateva zile, fostul jucator de la Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool si PSG vine in Romania!

Anelka merge la Suceava pentru a-l sustine pe prietenul Benachour, si el fost jucator la PSG, in derby-ul dintre Foresta si Bucovina Radauti.

Meciul va avea loc pe 30 noiembrie. Anelka va da lovitura de start a partidei si va sustine o conferinta de presa alaturi de conducerea clubului din Suceava.

"Vom avea discutii si despre viitoarele proiecte pe care dorim sa le desfasuram impreuna", a explicat Mihai Ungurian, vicepresedinte la Foresta.

Anelka, 39 de ani, a trecut in cariera pe la Real Madrid, PSG, Liverpool, Chelsea, Juventus, Manchester City sau Arsenal. In nationala Frantei, are 69 de partide si 14 goluri marcate. Ultima data, Anelka a jucat in India, la Mumbai City, actuala echipa a lui Lucian Goian. Acum, fostul atacant lucreaza ca antrenor al varfurilor la Lille.