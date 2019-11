Radoi: "Eram foarte fericit si cu 1-0! Prima repriza a avut de toate!" Destinatie din Liga 1 pentru Mihaila: "Poate platesc ei suma!" :)

Romania U21 a castigat partida cu Finlanda U21, scor 4-1, si a urcat pe primul loc in grupa de calificare. Mihaila a fost eroul partidei si a reusit sa marcheze toate cele patru goluri ale "tricolorilor mici".

Mihaila se simte foarte bine pe stadionul din Voluntari: aici a marcat toate golurile pentru nationala de tineret. Radoi glumeste si spune ca poate cei de la FC Voluntari platesc cele 5 milioane de euro cerute de Craiova pentru tanarul Mihaila.

"Am avut ceva emotii inainte de meci, eram foarte fericit daca se termina si 1-0. A fost o partida interesanta, cel putin in prima repriza. Ne-am dorit sa marcam foarte repede, dar au marcat ei. E bine ca am reusit sa inscriem si noi rapid, prima repriza a avut de toate. La varsta asta poti fi demoralizat daca primesti gol in minutul 3. Au depasit acea bariera morala si au demonstrat tarie mentala si de caracter.

Am vazut ceva in ziare legat de o anumita suma de transfer pentru Mihaila. Poate o plateste Voluntari ca vad ca se simte bine pe acest stadion", a declarat Mirel Radoi la ProX.