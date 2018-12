Puscas si-a ales deja viitoarea destinatie! Anuntul facut in ultima zi a anului: unde vrea sa joace in 2019

George Puscas a avut parte de un an foarte bun.

Puscas a contribuit decisiv la calificarea nationalei de tineret la Campionatul European din 2019, iar acum spera sa prinda un transfer de vis.

Tanarul atacant roman isi doreste ca in 2019 sa ajunga in Premier League. E constient insa ca mai intai va trebui sa promoveze in vara cu Palermo in Serie A.

"Cred ca daca voi promova in Serie A va fi o rampa de lansare pentru mine si pentru echipa. Premier League ramane un obiectiv principal, imi doresc foarte mult de cand eram copil si de cand am inceput sa urmaresc fotbalul, imi doresc sa joc in Premier League si in Serie A. In Serie A, am reusit deja", a declarat George Puscas pentru TelekomSport.

George Puscas a reusit 3 goluri in 14 meciuri in Serie B, iar cota sa piata este de 2,8 milioane de euro in acest moment.