Propunere impresionantă pentru Mihai Pintilii! Cum vrea FCSB să-l facă să renunțe la echipa națională  

În prezent, Mihai Pintilii se află în staff-ul lui FCSB ca delegat, însă nu deține încă o licență de antrenor și nu poate ocupa o funcție oficială de secund.

FCSB îi promite lui Mihai Pintilii funcția de antrenor principal

Cu toate acestea, Edi Iordănescu insistă pentru aducerea lui Mihai Pintilii în staff-ul său de la echipa națională, fapt dezvăluit și de Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB spune că a avut o discuție cu fostul mijlocaș, iar o decizie ar urma să fie luată la începutul săptămânii viitoare.

Stoica și-ar dori ca Pintilii să rămână la FCSB, unde are deja promis postul de antrenor principal pentru momentul în care va deține licența necesară și se va considera că "i-a venit rândul".

"A fost căutat, da. Am vorbit și azi cu el. Un colaborator de-ai mei, când a fost întrebat de Pinti ce să facă, a zis că are de ales între oportunitate și loialitate, iar Pinti a zis: 'Cu cine vorbesc, cu Cornel Dinu?'. Asta ca să glumim. Aștept să văd ce decizie ia. Din ce am vorbit azi cu Pinti.... el e la început de meserie, e al nostru. E o decizie foarte complicată pe care trebuie să o discute cu familia. Vom vedea, probabil luni. Eu i-am spus: 'Eu îmi doresc să rămâi!'. Pentru că mă gândesc la club și la mine. Eu nu știu cum gândește. Dacă e o oportunitate care îl poate propulsa în carieră, sau, rămânând la noi, are răbdare să-i vină rândul aici.

El are o poziție în cadrul clubului deosebită. Cât timp Gigi va fi patronul echipei, eu voi fi manager, el rămâne clar, iar în momentul în care va avea posibilitatea regulamentară să antreneze și când vom considera că îi va fi rândul, va deveni antrenor, clar, indubitabil. Se face antrenor, clar! Eu eram curios dacă va fi preocupat, dar nu există meci pe care să nu-l vadă. Aici se vede preocuparea.

Practic, FRF recunoaște că nu e importantă licența, ci valoarea unui om, din moment ce acceptă ca Edi Iordănescu să-l oferteze pe Pintilii. Așa antrenează și Croitoru, Prepeliță sau Poenaru. Înseamnă că omul contează, nu o hârtie", a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.

Programul României în primele meciuri oficiale ale lui Edi Iordănescu