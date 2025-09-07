Naționala României se află pe a treia poziție în Grupa H din campania de calificare cu șase puncte înregistrate după patru meciuri. Tricolorii au bifat două victorii și două înfrângeri până acum.



Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți seară, de la ora 21:45, pe Cipru la Nicosia î al cincilea meci din preliminariile pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada.



România se află la șase lungimi în spatele liderului Bosnia și la trei în spatele Austriei, care ocupă poziția secundă și care are un meci în minus față de prima reprezentativă.



Pariul lui Ilie Dumitrescu înainte de Cipru - România: ”100% va fi titular!”



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, e sigur că Mircea Lucescu va miza pe Virgil Ghiță în centrul defensivei la meciul cu Cipru. Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul are trei convocări la națională.



În jocul de pregătire de vineri seară împotriva Canadei, încheiat 0-3, Virgil Ghiță, legitimat la Hannover 96 în eșalonul secund al Germaniei, a fost integralist.



”S-a mers pe nucleul ăsta important de jucători de după perioada Iordănescu. Tot cu Marius Marin, tot cu Răzvan Marin, cu Stanciu, cu Dennis Man, cu Mihăilă, cu Drăguș... Ei, îți vine un meci ca ăsta (n.r.- cu Canada), test înainte de unul oficial.



Nu era normal să le dai șanse și jucătorilor care n-au avut foarte multe meciuri la echipa națională? Nu cred că o să bage acum nucleul de bază de la FCSB și de la Craiova în meciul cu Cipru. O să meargă tot pe jucători cu experiență. Nu face Mircea Lucescu un experiment la meciul cu Cipru.



Nu cred că vor fi foarte multe schimbări. Până la urmă ai pierdut cu 0-3 cu echipa bună. Pierdeai cu 4 sau 5 la 0 cu echipa din campionat (n.r.- formată din jucători de la FCSB și Craiova)? Eu îmi dau seama de filosofia lui Mircea Lucescu. În Liga Națiunilor, a jucat cu aceeași echipă din 3 în 3 zile.



N-a schimbat niciodată. Și schimbările după minutul 60. Acum a început să mai schimbe unul-doi jucători. Îți spun eu, Ghiță va fi 100% titular (n.r.- cu Cipru). Dacă nu se accidentau, la meciul cu Canada erau 4 jucători noi: Louis Munteanu, Dobre, Borza și Ghiță.



Ceea ce este ok, într-un meci ca ăsta, cu Canada. Dar acum întreb, cu Cipru nu vei merge tot cu formula de bază? Vrea să vină cu un joc mai elaborat, cu ieșiri din apărare, cu joc între linii”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

