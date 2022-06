OPINIE | Asta nu se antrenează, e o chestiune de noroc. Leo Badea, după România - Muntenegru 0-3

Ghinionul ne urmărește uneori pentru a ne pune la încercare tăria de caracter. Nu se poate explica altfel cum ei, la primul corner, înscriu, iar noi, prin inimosul Ștefănescu, ratăm. Asta nu se antrenează. Asta e o chestiune de noroc. Este ușor să critici și foarte greu să aduci în discuție lucrurile pozitive când echipa nu e în formă maximă. Dar ce zic eu aici? Noi nu suntem în formă deloc. Poate în formă de cozonac. Nici ăla plin cu nucă.

Leo Badea, după România - Muntenegru 0-3

Am intrat la pauza cu capul plecat. Cam mulți nervi și cam puțin fotbal. Unul dintre comentatori a spus în prima repriză că Muntenegru a venit la victorie. Sincer, n-am auzit pe nimeni să zică 'mergem să mâncăm bătaie cu X sau să facem egal cu Y'. Toată suflarea fotbalistică din Romania și-a creat pe timpul pauzei speranțe, iar fiecare dintre noi proprile schimbări de jucători sau chiar mutări tactice. De aceea e atât de frumos fotbalul, pentru că ne lasă să fim oricând să fim selecționeri și mai ales că ne lasă să visăm. Să visăm cu ochii deschiși. Ei, când visam mai frumos, a venit Chiricheș cu stângăciile lui.

Chiricheș nu este fundaș

O spun din nou, Chiriches nu este fundaș. Nu are nimic din calitățile pe care le are un fundaș central. În plus, mai e și COMISAR ȘEF. Le comite când îți e lumea mai dragă. Pentru mine este foarte clar: cu Chiricheș sau Maxim nu facem noi o echipă tare. Jucăm încă din vestiar în 9. De la anunțarea echipei suntem deja bătuți sau cel puțin plecăm cu șansa a doua.

Decât Chiriches mai bine l-am ruga pe Belodedici să revină să joace din când în când la un club, că la națională n-are cum să joace mai slab decât Chiricheș. Belodedici, nu acum, îndrăznesc să spun că și peste câțiva ani, joacă peste Chiricheș la orice oră îl trezești în noapte. Sunt sigur că moartea pasiunii, acest Chiricheș, își va asuma această înfrangere. Ce înseamnă asta?

Îl aștept pe Mourinho sau pe Mircea Lucescu

Că el, căpitanul, își ia în serios rolul de lider. Adică își cedeaza diurna. Astea sunt niște expresii fără sens, fără o noimă. Acesta este produsul unui fotbal bolnav. Naționala reflectă în întregime fotbalul românesc. De ce nu avem jucători la echipele mari ale Europei?

De ce aproape toți cei ce evoluează afară cam lustruiesc banca de rezerve? Și mai am încă o sută de deceuri. Publicul cere demisia. Demisia cui? În general, antrenorul este cel care plătește, care își asumă cu adevărat ceva concret și pleacă demis sau demisionând. Îl aștept pe Mourinho sau, de ce nu, pe Mircea Lucescu. L-am văzut în tribune. Nu se bagă nimeni.

Nu avem jucători de calitate

Nu selecționerul este problema noastră. Îndrăznesc să spun că nici selecția, ci aria de selecție. Adică, spunând lucrurilor pe nume, nu prea mai avem valori. Nu avem pe cine. Nu avem jucători de calitate. Ăștia sunt acum, cu ăștia defilăm. Aștept o hotărâre înțeleaptă a lui Chiricheș și anume să-și anunțe retragerea. CHIRI, CHIRI, LASĂ-NE, LASA-NEEEEEE!