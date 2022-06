După 0-2 la Podgorica, naționala României era condusă la meciul retur cu 3-0 de Muntenegru după doar 63 de minute. Stefan Mugosa a marcat toate cele trei goluri ale oaspeților - de două ori cu capul și o dată cu un șut de la marginea careului.

Demisionează Edi Iordănescu după umilința cu Muntenegru? Reacția selecționerului

La finalul partidei, Edi Iordănescu le-a prezentat scuze fanilor care au asistat la umilința din Giulești și a spus că o decizie în privința viitorului său va fi luată peste câteva zile.

Selecționerul a explicat că meciul a fost pierdut la capitolul fizic și a subliniat că nu s-a putut baza la această acțiune pe fotbaliști precum Dennis Man, Nicolae Stanciu sau Ianis Hagi.

"Felicitări echipei oaspete, a venit cu determinarea necesară, a avut eficiența pentru a pune încă 3 puncte în clasament. Reușisem să întoarcem puțin starea de spirit, dar am primit niște confirmări dure. Am fost fizic la pământ, am pierdut toate duelurile, nu am fost primii la minge, nu am pus forță și intensitate în joc, cum am făcut cu Finlanda. Asta a făcut să pierdem inițiativa. Mie îmi pare rău pentru public, îmi cer scuze în numele echipei. E un moment trist pentru noi toți.

Știți că nu fac aprecieri sau critici individuale. Când am câștigat, am câștigat ca o echipă. Când pierdem, la fel. Responsabilitatea e a mea, așa o să fac și acum. Din păcate, acest program cu patru jocuri nu a fost pe placul nostru. Când la fiecare joc schimbi 5-6 jucători, e foarte greu să ai relații de joc.

În prima repriză a fost un joc echilibrat, dar primim un gol pe un moment static. Apoi, avem bară și o ocazie mare, dar totul a fost împotriva noastră. Responsabilitatea este în totalite a mea. Echipa atât a putut, atât am putut să fim agresivi, să alergăm. Am pierdut duelurile. Deși n-am vrut să spun până acum, au fost și niște jucători care ne-au lipsit - Hagi, Stanciu, Man, jucători care erau importanți pentru noi.

Știam că vor fi jocuri foarte deschise și cu multă adversitate. A fost o diferență de putere. Noi nu am putut să ducem nivelul fizic. Cred că a fost limpede pentru toată lumea că, înainte să pierdem meciul, am pierdut lupta fizică. Clasamentul arată urât, dar asta este realitatea, trebuie să-l acceptăm. Nu există lucruri pozitive prea multe. Poate unul dintre puținele e că nu se joacă pe punctele de la European. Asta e situația și trebuie să vedem ce avem de făcut.

Am fost optimist, dar realist. Am spus în mai multe rânduri, inclusiv după jocul câștigat, că nu am fost într-o formă mentală bună. Asta e situația, e un moment greu de digerat, vedem ce e de făcut. Atmosfera a fost una foarte grea, dar am spus că trebuie să ridice capul, să se odihnească câteva dintre ei. Mulți dintre ai au de luat niște decizii importante, de cluburile unde vor fi în sezonul următor. Trebuie să ia decizii importante, mature, să aleagă cluburi unde pot juca.

(n.r - întrebat dacă va continua la echipa națională) Eu am pus pe primul loc interesul României. La cald nu am luat niciodată decizii. Zilele viitoare voi face o analiză. E frustrant și pentru mine, mi-aș fi dorit să am mai mult tim să lucrez, dar știam unde vin. Realitatea e că s-au strâns foarte multe supărări, frustrări, s-au creat adversități din trecut și e foarte greu să construiești așa. Vedem, hai să tragem concluzii la rece. România primează", a spus Edi Iordănescu, la Prima TV.

Bosnia a învins Finlanda și e lider în grupa României

În celălalt meci al grupei, Bosnia a trecut de Finlanda cu 3-2, după ce a fost condusă cu 1-2 de formația nordică. Vedetele Pjanic (min. 5, din penalty) și Dzeko (min. 31 și 58) au marcat pentru gazde, în timp ce pentru finlandezi au punctat Pukki (min. 10) și Kallman (min.18).

Rezultatele din această seară o mențin pe Bosnia pe primul loc al grupei, cu 8 puncte. Muntenegru, care ne-a bătut de două ori în zece zile, e pe poziția a doua, cu 7 puncte, urmată de Finlanda, cu 4.

Băieții lui Edi Iordănescu, tehnicianul cu cel mai slab start de mandat din istoria echipei naționale, sunt codașii seriei, cu doar 3 puncte și (deja) un golaveraj dezastruos: 1-6.

În ultimele două runde, România va juca împotriva Finlandei, în deplasare, pe 23 septembrie, și cu Bosnia, acasă, trei zile mai târziu.

Șansele „tricolorilor” la primul loc, care asigură promovarea în Liga A, sunt nule, obiectivul principal fiind acum evitarea ultimei poziții în grupă, care echivalează cu retrogradarea în Liga C a competiției. În caz că va ajunge acolo, România ar putea da piept cu echipe precum Insulele Feroe, Lituania, Cipru, Gibraltar, Azerbadjan sau Luxemburg.

Astfel, meciul cu Finlanda, din septembrie, poate fi capital pentru echipa noastră națională. În cazul unei înfrângeri în fața scandinavilor, „tricolorii” vor fi matematic pe ultimul loc, înaintea ultimei partide, și vor retrograda.

Ca să evite „lingura de lemn”, în cazul în care face egal în Finlanda, România are nevoie de o victorie cu Bosnia în ultima rundă, dar și de un ajutor de la Muntenegru, care nu trebuie să piardă în fața nordicilor. Cu o eventuală victorie la Helsinki, „tricolorii” ar trece peste Finlanda și ar avea șanse importante să evite rușinea retrogradării în „liga piticilor”.