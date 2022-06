Mugosa, călăul României, mesaj categoric la finalul meciului de pe Giulești

Stefan Mugosa a înscris de trei ori în poarta lui Niță marți seară. Atacantul a evoluat superb pentru naționala sa, fiind la a 55-a selecție pentru Muntenegru.

Încrezător în forțele proprii, Mugosa și-a arătat clasa. Cu o poziționare excelentă, a luat mereu prim-planul și și-a valorificat detenta senzațională.

„Un meci uimitor pentru mine și echipă. România are jucători și suporteri fantastici, e o victorie importantă pentru noi. Am avut încredere că putem învinge. Am jucat bine din primul minut din Muntenegru și în ambele partide am fost echipa mai bună”, a declarat Stefan Mugosa, potrivit Digi Sport.

Mugosa joacă pentru Incheon, o formație din prima ligă a Coreei de Sud.



A înscris pentru aceștia 65 de goluri în 126 de apariții. Cota pe piață a atacantului muntenegrean este de 800 de mii de euro. La națională, Stefan Mugosa a prins 55 de selecții și a înscris 23 de goluri. A încasat șapte cartonașe galbene și două roșii în nouă ani pentru reprezentativa Muntenegrului.