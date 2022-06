OPINIE | PUȘCA ȘI cureaua lată, ce fotbaliști aveam odată! Leo Badea, după România - Finlanda 1-0

de Leo Badea

Nu știu ce este în capul lui George de tot încearcă să inscrie din lovitură de la 11m? Câte penalty-uri trebuie să rateze ca să înțeleagă că nu-i punctul lui forte?

Puscaș a pierdut lotul lui Inter după o lovitură ratată. Antonio Conte, antrenorul de atunci al lui Inter, nu l-a iertat că a ratat de la 11 m împotriva celor de la Tottenham, deși a făcut-o intr-un amical. Apoi a urmat acel mega-scandal cu selecționerul Cosmin Contra când a ratat cu Norvegia acasă în octombrie 2019.

Contra l-a certat atunci si nu l-a iertat nici acum ca a batut el lovitura desi era desemnat Stanciu să o facă. Mă întreb cum de a incuviintat Edward sa bata Puscas avand in vedere mai vechea lui problemă. Când a luat balonul în brațe Puscaș oparit după episodul Contra a suflat în iaurt și a privit către bancă.

A ratat din nou spre disperarea tuturor românilor. Bine că a centrat perfect la golul lui Bancu. Așa si-a mai spălat din păcate. Și, totuși, nu era mai bun un 2-0 la pauză? Selecționerul Iordănescu a fost înjurat înainte de începerea partidei. Halal suporteri! Supărat dar și super tensionat, Iordănescu nici nu a avut puterea de a se bucura de golul lui Bancu.

Naționala a jucat în Giulești datorită nevoii de suport al fanilor. După scandările tribunelor și după petardele din prima repriză, cred că FRF a refuzat deja să mai ducă naționala în Giulești. Eliminând ratarea penaltiului și ținând cont de barele lui Cicâldău și Marius Marin, după aspectul primei reprize cred că este cea mai bună repriză a tricolorilor sub bagheta lui Edy Iordănescu.

Si daca tot am amintit de tricolori, cum naiba jucam în alb-galben nu înteleg? De unde albul ăsta? Nu înteleg, nu știu și nici cretina combinatie alb –galben n-am habar de unde a aparut, dar este jignitoare acceptarea acestui echipament! Pentru prima repriză aș mai remarca faptul că presiunea făcută de Becali l-a afectat pe tânărul Popescu.

Tavi Popescu dorind să demonstreze că e bun a fost practic cap de linie. Toate baloanele ajunse la el au sfârșit prin a ajunge la adversar. Nimic nu i-a iesit! Dar chiar nimic! Păcat. Dar merită să avem răbdare cu el. In repriza a doua ne-am retras în jumătatea noastră, iar Pușcaș ne-a exasperat cu seninătatea cu care ratează.

Bara lui Bancu și ratarea lui Mihăilă au încheiat niște contraatacuri tăioase, însă un pic cam prea puțin. O victorie muncită, meritată, care ne dă speranțe pentru viitor. Rău și dăunător este să vrei să fii ceea ce nu ești. Chiar dacă ne-am chinuit, aștia suntem. Nu avem un lider, nu avem un decar de meserie, dar începe să se contureze o echipă măcar ca spirit, mentalitate și angajament.

Felicitări, Edy! Ce a fost greu ai depășit - tracul primei victorii. Acum nu ne rămâne decât să sperăm că ai noștri vor suda victoriile între ele. Mă bucur că am depășit riscul de a fi sedusi de frumusetea fotbalului spectacol si am demonstrat ca putem invinge si fara calcaie, driblinguri si alte floricele. Am jucat simplu ,am muncit, chiar daca am fost dominati in repriza a doua pina la urma am meritat victoria. Sa nu uitam ca scopul scuza mijloacele.

Hai, România! Ne-ați deschis apetitul, vrem victorie cu Muntenegru!