OFERTA COLOSALA facuta de Spartak pentru Ianis! Gica Popescu a vorbit deschis despre propunerea rusilor: ce salariu ii ofera lui Hagi jr

Ianis Hagi se va transfera in zilele urmatoare.

Gica Popescu, presedintele celor de la Viitorul, a declarat ca Ianis Hagi a primit o multime de oferte in ultima perioada iar tanarul jucator trebuie sa isi aleaga curand noua destinatie pentru ca perioada de vacanta se apropie de final.

Gica Popescu a vorbit despre interesul celor Spartak Moscova, iar ofeta rusilor a fost una uriasa pentru campionatul romanesc. Spartak oferea in jur de 12 milioane de euro, iar jucatorului ii pregatise un salariu anual de cel putin un milion de euro. Ianis nu pare tentat insa sa mearga in Est.

"Daca ar fi fost acceptat oferta celor de la Spartak, ar fi fost cel mai mare transfer facut vreodata in Romania. E o oferta despre care, sincer va spun, trebuie sa ai o putere mare sa o refuzi. Si ca jucator, si ca club. Hotararea ii apartine lui Ianis. Sunt multe astfel de oferte pe masa. Ianis le analizeaza si trebuie sa ia o hotarare in zilele acestea pentru ca se termina vacanta. Daca ar fi fost sa aleaga oferta din punct de vedere financiar, Ianis ar fi fost plecat demult. E pe acolo, pe la 12 milioane de euro. Ianis ar fi avut un salariu foarte mare. E un salariu cu 6 zerouri, e un salariu important. Nu a fost niciodata o problema de ordin financiar cu Spartak sau cu orice alt club. Oferte concrete avem... Nu le-am numarat, dar sunt in jur de 10", a declarat Gica Popescu pentru DigiSport.