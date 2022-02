O nouă variantă de antrenor secund pentru Edi Iordănescu la națională

Fostul antrenor de la CFR și FCSB a semnat un contract valabil până în 2024 cu FRF, dar deocamdată nu are staff-ul tehnic format. Din vechea "gardă" vor fi alături de Iordănescu jr secunzii Florin Constantinovici și Leontin Toader, iar fiul Generalului l-a adus și pe vechiul său colaborator Alexandru Radu.

În consecință, a mai rămas un loc vacant. După ce Mihai Pintilii a preferat să rămână la FCSB, iar discuțiile cu Daniel Pancu și Adrian Iencsi nu s-au materializat deocamdată, playsport.ro susține că Mihai Teja ar putea fi secundul lui Edi Iordănescu.

Ce spune Mihai Teja

"Eu cu Edi am o relație de amicitie în primul rând. Ne cunoaștem de la 8 ani. Am jucat împreună la juniorii Stelei, am stat în cantonament împreună. Deci suntem prieteni, ne cunoaștem, vorbim o data la două luni, la trei luni. Chiar și când activam la echipe diferite ne mai vorbeam.



Deci am o relație de prietenie cu el, dar deocamdată nu am vorbit nimic despre această posibilitate. Eu am fost în situația de a discuta cu UTA în aceste zile, chiar am fost foarte implicat în lucrurile personale pe care le-am avut”, a spus Mihai Teja, potrivit sursei citate.