O nouă lovitură pentru Gică Hagi? După Louis Munteanu, Bîrligea și Marius Marin, încă un tricolor a acuzat probleme medicale

Tricolorii au avut parte de o toamnă dificilă și au pierdut primele trei jocuri din Nations League, sub comanda lui Gică Hagi, în deplasare cu Suedia (scor 1-2), cu Bosnia (scor 2-4) și cu Polonia (scor 0-6).

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Gică Hagi a fost urmărit de ghinion la primele patru meciuri din acest mandat la echipa națională. Denis Drăguș s-a accidentat înainte de primul meci din luna septembrie, iar apoi au urmat accidentările lui Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Marius Marin.

În plus, în returul cu Suedia, Hagi nu îi va avea la dispoziție nici pe Radu Drăgușin, care a văzut cartonașul roșu în meciul cu Polonia, și pe Virgil Ghiță, care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Mai mult, Hagi ar putea avea parte de o nouă lovitură. Încă un jucător a acuzat probleme medicale la antrenamentul oficial înainte de meciul retur cu Suedia. Înainte de startul ședinței de pregătire, Băluță a avut nevoie de un masaj la marginea terenului.

Lotul României pentru partida cu Suedia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu

Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man