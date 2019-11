Contra, relaxat inaintea meciului cu Spania! A glumit cu jurnalistii romani: "Nu am prins banca!" :)

Romania a ratat orice sansa de a se califica la EURO 2020 prin preliminariile clasice. "Tricolorii" mai au o sansa prin Nations League.

Meciul din aceasta seara are o miza doar pentru spanioli. Spania are nevoie de victorie pentru a fi cap de serie la tragerea de sorti.



Cosmin Contra a fost relaxat in momentul in care a iesit sa inspecteze terenul. Selectionerul si-ar dori sa mai fie jucator si sa poata evolua in aceasta seara pe noul Wanda Metropolitano.



"Mi-ar fi placut si mie sa alerg pe banda aici! Dar nu am prins banca!", a glumit Cosmin Contra cu jurnalistii romani si staff-ul FRF.