Viitorul selecționerului Gică Hagi (61 de ani) a fost pus sub semnul întrebării, în contextul rezultatelor slabe din UEFA Nations League (trei înfrângeri din tot atâtea partide și 12 goluri primite).

Înainte de meciul cu Suedia, Nicolae Mitea (41 de ani), fostul jucător de la Dinamo și Ajax Amsterdam, îi ia apărarea selecționerului Gică Hagi, în ciuda rezultatelor modeste din această campanie.

În prezent antrenor la Barca Academy, în București, Mitea nu crede că lucrurile ar fi stat altfel cu un alt selecționer pe banca tehnică.

Nicolae Mitea: ”Nu îl găsesc vinovat pe Gică Hagi”

„Din păcate, cele trei meciuri au fost un eşec pentru toţi românii. Atâta putem în momentul de faţă. Nu îl găsesc vinovat pe Gică Hagi, nu vreau să dau în foştii mei colegi, poate nici mie nu îmi convenea când îmi spuneau că nu joc bine. Ăsta e nivelul în momentul de faţă. Atâta putem.

Din ce am văzut ultimele meciuri, e cea mai slabă naţională. Aşteptăm de 10-15 ani să revină o nouă Generaţie de Aur. E păcat. Nu ne ajută nici rezultatele, nici jocul. Nu vine nimic din spate, nici la echipa naţională, nici la echipele de club. Nu prea am văzut mai nimic în ultimii ani.

Orice selecţioner care ar veni, nu cred că ar putea să facă mare lucru. Nu îmi aduc aminte de o naţională care să fie mai jos, ca rezultate şi ca joc. În urmă cu 15 ani ne băteam cu Italia, cu Olanda. Eram acolo, când pierdeam o făceam la un rezultat mai strâns. Nu se leagă, pe oricine ai băga. Ianis Hagi era descumpănit. E dureros, n-ai ce să mai zici”, a spus Nicolae Mitea, potrivit Fanatik.ro.

Cariera lui Nicolae Mitea | Numele lui e gravat și astăzi la Amsterdam

Și-a început cariera la Dinamo, iar în 2003 a prins transferul vieții, la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu mai multe nume sonore ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Ryal Babel, Edgas Davids, Maarten Stekelenburg sau Klaas-Jan Huntelaar.

Numele lui Nicolae Mitea este gravat la loc de cinste la muzeul stadionului ”Johan Cruyff”, casa lui Ajax Amsterdam și a echipei naționale a Olandei. Pe ”Wall of Fame” de la Amsterdam se găsesc numele tuturor jucătorilor care au scris istorie în tricoul ”lăncierilor”. Nu lipsesc nici Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau George Ogăraru.

În 2008 a ales să se întoarcă la Dinamo, deși, povestea el, a fost dorit în Serie A de cluburi precum Lazio sau Genoa.

"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea, în 2010.

14 goluri a marcat Nicolae Mitea pentru Ajax Amsterdam, în 75 de partide, în toate competițiile. Cu ”lăncierii” a câștigat un titlu și o Cupă a Olandei, iar pe Johan Cruyff Arena, numele său este inscipționat pe ”Wall of Fame”, alături de alți jucători importanți care au trecut pe la Ajax, printre care și Bogdan Lobonț, George Ogăraru sau Cristian Chivu.

Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.