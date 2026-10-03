El i-a devansat pe Diogo Moreira (LCR Honda) şi pe liderul campionatului, Jorge Martin (Aprilia), de la care a recuperat cinci puncte.

Cea mai mare parte a acţiunii din cursa sprint de sâmbătă de la Motegi s-a desfăşurat la start, cu un start mai bun al lui Marc Marquez (Ducati) – care l-a depăşit pe Jorge Martin (Aprilia), plecat din pole position, încă din primul viraj – şi apoi coliziunea provocată de căderea lui Alex Marquez (Ducati Gresini), care i-a doborât pe Pedro Acosta (KTM) şi Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46).

Apoi, actualul campion mondial s-a mulţumit să-şi gestioneze avantajul faţă de rivalul său în lupta pentru victorie, obţinând rapid un avans de câteva zecimi de secundă, menţinându-l pe parcursul unei bune părţi a cursei şi chiar mărindu-şi avantajul la peste o secundă în ultimele ture, pentru a înregistra a 22-a victorie în proba de sprint din 2023.

În spatele lui Marquez, care a rămas de neatins, Diogo Moreira (LCR Honda) a terminat în cele din urmă pe locul 2, deoarece Martin şi Enea Bastianini (KTM) au fost penalizaţi cu o poziţie pentru că au depăşit limitele pistei în ultimul tur.

Pilotul Aprilia ocupă astfel locul al treilea, iar Bastianini locul al patrulea.

Acest rezultat îl avantajează pe Marquez, care recuperează cinci puncte în clasamentul general faţă de Martin şi se apropie la şapte puncte.

news.ro