Neverosimil! Cum arată statistica primei reprize din San Marino - România

Ciprian Marica, la pauza meciului România - San Marino: "Disperarea și nebunia să ne facem jocul ușor s-a văzut în greșeli"



Ciprian Marica a analizat la pauză prestația tricolorilor din prima repriză, iar fostul atacant al naționalei a remarcat "disperarea" și "nebunia" din jocul echipei lui Mircea Lucescu.



"Destul de greu. Un joc aglomerat, o echipă care n-are altă șansă decât să se apere. Pe fondul unor spații reduse, destul de multe greșeli neforțate. Mi se pare că n-am avut o idee clară, un joc elaborat, n-am avut răbdare.



De multe ori am încercat să jucăm pase decisive pe care le-am greșit, am încercat să facem lucruri care au arătat disperarea asta. Am reușit să marcăm în minutul 5, dar parcă disperarea, nebunia asta să ne facem jocul ușor s-a văzut în greșelile neforțate ale jucătorilor", a spus Ciprian Marica, la pauza meciului, la GSP Live.